Kitap okuyan mahkûma ceza indirimi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Güney İtalya’nın Calabria bölgesinde mahkûmlara okudukları her kitap için indirim yapılması gündemde

İtalya’nın en fakir ve suç oranının en yüksek bölgelerinden Calabria’da bölge yönetiminin aldığı kararla mahkûmlar, okudukları kitap başına üç gün ceza indirimi alacak. İndirim, altı aydan az cezalar için geçerli olmazken, yılda maksimum 48 günle sınırlandırılacak.



Brezilya’da da uygulanmıştı

Aynı yöntem iki yıl önce Brezilya'daki bazı federal hapisanelerde de uygulayamaya konmuştu. Ülkenin en azılı suçlularını barındıran dört hapisanede mahkûmlar senede 12 kitap okuyarak cezalarını 48 güne kadar kısaltma hakkına sahip. Suçluların cezalarında indirim alabilmeleri için bir kitabı en fazla bir ayda bitirmesi ve bu sürenin sonunda kitapla ilgili bir makale yazması gerekiyor.