Kolpa grubu bahar ve yaz ayları boyunca turnede olacak!
Geçtiğimiz yıl yayınladıkları 'Yatağın Soğuk Tarafı' isimli albümleri ile dikkat çeken başarılı rock grubu Kolpa, önümüzdeki bahar ve yaz ayları boyunca turnede olacak. İşte konser takvimi:
24 Nisan İZMİR
26 Nisan VAN
27 Nisan AYDIN
30 Nisan ALMANYA FORZHEIM
04 Mayıs KONYA
08 Mayıs ANTEP
13 Mayıs KIRIKKALE
14 Mayıs MALATYA
19 Mayıs ÇORLU
23 Mayıs YALOVA
24 Mayıs İSTANBUL B.çekmece
25 Mayıs SAMSUN
28 Mayıs AFYON
29 Mayıs SAKARYA
30 Mayıs MARAŞ
31 Mayıs RİZE