Konstantin Lifschitz unutulmaz bir konsere imza attı!

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İstanbul, dün yıllarca unutulmayacak bir yağmurla boğuşurken, Galata'daki tarihi Neve Şalom Sinagogu dünyaca ünlü piyanist Konstantin Lifschitz'i ağırlıyordu

Dünyaca ünlü piyanist Konstantin Lifschitz, dün akşam Galata’daki Neve Şalom Sinagogu’nda, dışarıdaki tufanı unutturan bir konser verdi. Neve Şalom Sinagogu’nun ev sahipliği yaptığı ‘Bach Before&After’ sezonunun bu son konserinde, efsanevi piyanist Konstantin Lifschitz, Beethoven Diabelli Varyasyonları’nı çaldı. Neve Şalom Sinagogu’nun mistik ortamı ve etkileyici mimarisiyle birleşen müzik ziyafeti 2 saate yakın bir süre devam etti.



Piyanoya başladığında ‘ çocuk dahi’ olarak tanınan ve günümüzün en büyük piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Konstantin Lifschitz, henüz 17 yaşındayken bir Japon yapım şirketi için J. S. Bach’ın Goldberg Varyasyonları’nı kaydetmişti. Almanya’nın prestijli, ‘Echo Classical Record Prize’ ödüllerinde ‘Yeni Genç Yetenek’ ödülünü kazanmıştı.



Konstantin Lifschitz, dünyanın belli başlı kentlerindeki müzik merkezlerinde, en önemli orkestralar tarafından en çok aranan solistlerden biri olmasına rağmen, çok sevdiği oda müziğine de -tıpkı dün akşam İstanbul’da olduğu gibi- vakit ayırmayı ihmal etmiyor.