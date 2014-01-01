Kovacs İstanbul'da

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İlk solo albümü ve bu albümden çıkan My Love şarkısı ile büyük ilgi çeken Kovacs, ses rengi ve şarkıları ile ‘Yeni Amy Winehouse’ olmaya aday bir şarkıcı.

Gerçek adı Sharon Kovacs olan şarkıcı, 2014'ün en iyi çıkış yapan şarkıcılarından biri olarak gösterilmekte. Konuşmaya başladığı günden itibaren şarkı söylediğini ifade eden Kovacs, lise grupları ile şarkıcılık yaptıktan sonra garson olarak çalıştığı kulüpte 'açık mikrofon' partilerinde şarkı söyleyerek ilgi çekti. Dinleyicilerin tavsiyesine uyarak Eindhoven'da Rock City Institute adlı müzik okulunun sınavına katıldı ve anında okula kabul edildi.

Okul hayatını başarıyla tamamlayan Kovacs, Hollanda'nın ünlü prodüktörü Oscar Holleman ile tanıştıktan sonra kısa süre içinde ilk albümü My Love'ın kayıtlarına başladı. Albümden çıkan ilk şarkı 'My Love' Avrupa çapında büyük ilgi çekti ve 2014 yılının en çok çalınan şarkılarından biri oldu.

2014 yılını konser ve festivallerle geçiren KOVACS, 2015 yılı konserlerine İstanbul konseri ile başlıyor. Kovacs İstanbul konseri, Goldnights serisi kapsamında Power Fm'in katkılarıyla gerçekleşecek. Konserde 18 yaş sınırı olduğunu da belirtelim!