Kral Türkiye Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Kral Türkiye Müzik Ödülleri 2014'ün kazananları açıklandı.

21 yıldır Türkiye'nin lider müzik kanalı Kral tarafından düzenlenen ve müzik dünyasında yılın en iyilerinin belirlendiği Kral Türkiye Müzik Ödüllerinde kazananlar Kral TV, KralPOP TV, Kral FM ve KralPOP Radyo ortak canlı yayınında açıklandı...



Türkiye müzik sektörünün en önemli ve büyük organizasyonu olan Kral Türkiye Müzik Ödülleri nin aday adayları; meslek birliklerinden alınan bilgiler ışığında ülkemizin önde gelen yapımcılarının, radyocularının, müzik adamlarının ve sanatçılarının görüşlerine başvurularak oluşturuldu.



Aday adayları; 2014 yılı içinde yayınlanan prodüksiyonlar değerlendirilerek ve bir yıl boyunca en çok satanlar - en çok dinlenenler listeleri dikkate alınarak belirlendi.



Aday adayları 50 kişilik uzman jüri,150 Yerel Televizyon ve Radyo temsilcilerinden oluşan jüri ile birlikte:

MÜYAP 2014 Fiziki satış rakamları,

MÜYAP 2014 Dijital İndirme Raporları,

Radyomonitör 2014 Radyolarda şarkıları en çok çalınan şarkıcılar ve Radyolarda En Çok çalınan Şarkılar listesi verileri ışığında jüri ve halkın oylarıyla

20 Nisan 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında değerlendirildi ve finale kalan adaylar, her kategoride 5 aday olacak şekilde belirlendi.



Bu aşamadan sonra, rakamsal veriler devreden çıktı ve sadece sms ve Kral aplikasyonundan alınan halk oyları neticesinde 2014 Yılının kazananları belirlendi.



EN İYİ ALBÜM: Sıla / Yeni Ay

EN İYİ ŞARKI: Kalbimin Tek Sahibine

EN İYİ KADIN SANATÇI: Sıla

EN İYİ ERKEK SANATÇI: Mustafa Ceceli

EN İYİ GRUP: Zakkum

EN İYİ KLİP: Sakin Ol / Kemal Başbuğ

EN İYİ PROJE: Kayahanın En İyileri 1

EN İYİ REMİX ŞARKI: Sıla Yabancı / Bedük

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇI: Edis

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ: Diriliş Ertuğrul / Alpay Göktekin & Zeynep Alasya

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ: Hadi İnşallah / Atakan Ilgazdağ

EN İYİ DÜET: Şeker / Ravi İncigöz & Mustafa Ceceli

EN İYİ ENSTRÜMENTAL ALBÜM: Fazıl Say / Say Plays Say

EN İYİ SİNGLE: İrem Derici / Kalbimin Tek Sahibine

EN İYİ COVER: Gülşen / Emrin Olur



(DHA)