Yeni oyunlar, sergiler ve kitaplar sanat turumuzun vazgeçilmezleri oluyorlar...

Sergiler bizi bekler

Yüzler ve Yerler

Theo Eshetu’nun ‘Yüzler ve Yerler’ adlı video enstalasyonlarından oluşan sergisi 9 Mart’a kadar Akbank Sanat’ta izlenebilir. “Bizim tek tanımlayabileceğimiz şimdiki zamandır; şimdiki zaman da grotesk ve değişkendir ve sırtında geçmişin hayaletlerinin getirdiği bir yükü taşımaktadır” diyen sanatçı, sergide iki video enstalasyon sunuyor; portre fotoğrafları serisinin eşlik ettiği Atlas Fractured (2017) ve The Slave Ship (2015).





Ne izleyelim?

Süper iyi günler

16 Şubat, 20.30, 17 Şubat 17.00

ArtıSahne

Nedim Saban’ın Mark Haddon’ın aynı adlı eserinden çevirdiği ve yönettiği Süper İyi Günler, üç boyutlu animasyonlar eşliğinde ve LED ekranlardan oluşan dekoruyla sahnelenme açısından bir ilke imza atıyor. Koreografiler ve animasyonlar otizm algısına güçlü bir vurgu yaparken, dünyayı otizmli bireylerin gözünden görmeyi sağlayacak.



Ne okuyalım?

Çalışanın Fizyolojisi

Honore de Balzac

Vakıfbank Kültür Yayınları

Fransız edebiyatının köşe taşlarından biri olan, realizm akımının güçlü kalemi Balzac’ın bu romanı Türkçe olarak ilk kez yayınlandı. 19. yüzyıl Fransız burjuvazisi, sefalet ve modernleşmeye çalışırken arada kalan insanların yaşamını ustaca anlatan Balzac, kitabında 1800’lü yılların ofis yaşamını mizahla ortaya koyuyor, elbette bürokratik işleyişi ve şehirdeki beyaz yakalıların mutsuzluğunu hicvederek.







Bütün Şiirleri

T.S. Eliot

Everest

Thomas Stearns Eliot’ın Bütün Şiirler’i İngilizceleriyle birlikte ilk kez eksiksiz olarak yayınlanıyor. Şiirin yanı sıra oyun yazarlığı ve sanat eleştirmenliği de yapan T. S. Eliot, 19. yüzyılın romantik akımını elinin tersiyle atıp modern hayatın gündelik koşturmacasından, kentlerin yadsınan varoluşlarından söz etmeyi romantik aşk ve hayallere tercih etmişti. Çağdaş edebiyata ilgi duyuyorsanız okumalısınız mutlaka!







Seçme Yazılar

C. G. Jung

Alfa

Seçme Yazılar, analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un fikirlerinin özünü kendi kelimeleriyle anlattığı muazzam külliyatından kilit parçaları okuyucuyla buluşturuyor. Anthony Storr’un notları, Jung’un fikirlerinin orijinalliğini, zaman içindeki gelişimini ve hala devam eden geçerliliğini gözler önüne seriyor.



