"Kürşat Başar Orkestrası & Seran Bilgi" her Çarşamba Zanzibar'da sahne alacak.

Yazar, gazeteci ve müzisyen kimliğini ile kendinden söz ettiren "Kürşat Başar", 13 Temmuz Çarşamba gününden itibaren her Çarşamba saat 22:00'de Zorlu Center'da açılan Zanzibar’da sahne alacak. Kürşat Başar Orkestrası ve solist Seran Bilgi, caz ve latin müziğin klasiklerinden Türk Hafif Müziği'nin unutulmaz eserlerine, kendi bestelerinden, Türk Halk Müziği'nin farklı yorumlarına kadar çok geniş bir yelpaze ile müzikseverlere geçmişten bugüne uzanan unutulmaz saatler yaşatacak.

Kürşat Başar’a piyanoda Burçin Büke, basta Elcil Gürel, perküsyonda Adrian Gomez, davulda İzzet Hiçkalmaz ve solist olarak Seran Bilgi eşlik ediyor.