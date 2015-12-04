Levent Kazak’ın yazıp yönettiği, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan “Kurusıkı” oyunu; 4 Aralık 2015, Cuma akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde 2. sezona “Merhaba” diyor!





AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konan bol sürprizli, bol çatışmalı, eğlenceli ve heyecanlı oyunda; başarılı oyuncular Mete Horozoğlu, Bihter Dinçel, Beyti Engin, Selen Uçer ve Bülent Alkış birlikte rol alıyor.İlginç matematiği ile seyirciyi şaşırtmakla kalmayan, aynı zamanda toplumsal suç ortaklığı teması üzerine de önermelerde bulunan “Kurusıkı" geçtiğimiz yıl Selen Uçer’e, 20. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri’nde, “Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazandırdı.Yakın zamanda kaybettiğimiz duayen tiyatro eleştirmeni Üstün Akmen, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan “Kurusıkı”yı; “Reji, seyirciyi ayaktopu takımı kalecisi gibi bir o yana bir bu yana yatırıyor. Rejideki başarının yanına, takım oyunculuğunu ‘tesis’ etme başarısı da eklenmiş. İzleyicinin hep birlikte oyun süresince kendini attığı ters köşelerde iyi ile kötü, dolu ile boş birbirlerine harmanlanıyor. Levent Kazak’ın ender rastlanılan mizah yeteneği ve kurgulama sanatı somut gerçeklerin bile göreceli olduğunu izleyene hayli farklı bir mizah anlayışıyla kanıtlıyor.” şeklinde anlatıyor.“Kurusıkı”nın dekoru Barış Dinçel’in, ışık tasarımı Yakup Çartık’ın, koreografisi ise İlkem Ulugün’ün imzasını taşıyor. Kostüm tasarımını Ayşegül Özbay’ın üstlendiği oyunun yönetmen yardımcıları ise Seda Özelsoy ve Nermin Aslan.4 Aralık 2015, Cuma akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde yeni sezona başlayacak olan “Kurusıkı” oyununa ait biletler; biletix ve Trump Towers gişesinden temin edilebilir.