Aydın Boysan, Mustafa Alabora ve Mehmet Turgut, 3 Mart Cuma akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de kuşaklar arası çok özel bir sohbete imza atacaklar.

Aydın Boysan, Mustafa Alabora ve Mehmet Turgut, nam-ı diğer “30-60-90”, 3 Mart Cuma akşamı yaşam, dostluk ve İstanbul üzerine kuşaklar arası çok özel bir sohbet gerçekleştirecekler.



Günlük yaşamlarındaki yakın dostluklarıyla tanınan Aydın Boysan, Mustafa Alabora ve Mehmet Turgut, yaşam ve dostluk üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyorlar. “30-60-90” sohbetlerine katılanlar, üç farklı kuşağın başarılarını, meslek sırlarını, hayatta en mutlu oldukları anları kendilerinden dinleme şansını bulacaklar.



3 Mart 2017, Cuma akşamı saat 19:30’da başlayacak “30-60-90” meyhane sohbetinin biletleri Biletix’ten ve Gayrettepe KATS Sahne’den temin edilebilir.



Kats Sahne

Adres: Müselles Sok No:3 Gayrettepe/İstanbul (Gayrettepe Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Yakını)

