Lady Gaga

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Efsaneleşen pop ikonu Lady Gaga'ya dair bilinmeyen ne varsa Christian Guiltenane'in kaleminden gün yüzüne çıkıyor

Müziği bir yana, Lady Gaga dünyanın dört bir yanındaki gençleri ve eleştirmenleri öncelikle çarpıcı kıyafetleri ve çılgın sahne şovlarıyla büyüledi. Lady Gaga olarak öyle etkileyiciydi ki, bu kimliğin, tırnaklarıyla kazıyarak şöhrete ulaşan hırslı bir kızın alter egosu olduğu unutuldu gitti. Christian Guiltenane bu kapsamlı Gaga biyografisinde yetenekli bir genç şarkıcının dünyaca ünlü bir popstara dönüşmesinin hikayesini anlatıyor. Sıradan bir kız olan Stefani Germanotta nasıl oldu da dünyadaki en dikkat çekici, en çarpıcı kadına dönüştü?