Lady Gaga geri dönüyor!

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19 Ağustos'ta albümün çıkış parçası Applause ile hayranlarının karşısına çıkacak olan sanatçı oldukça iddialı.

İki yıl aradan sonra 4. stüdyo albümü ''ARTPOP'' için çalışmalarını sürdüren ve müzik dünyasında farklı tarzıyla gündemden düşmeyen isim Lady Gaga, 11 Kasım'da bu muhteşem albümü sevenleriyle paylaşacak. 19 Ağustos'taki single yayınının ardından, 25 Ağustos'da ilk kez Mtv Video Müzik Ödüllerinde yepyeni şarkısı Applause'u özel bir sahne performansıyla tanıtmaya hazırlanan sanatçı oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.