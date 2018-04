Lady Gaga yine yaptı yapacağını! Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Lady Gaga, "Bad Romance" isimli şarkısı için sahnede soyundu ve yeni kıyafetlerini de yine sahnede hayranlarının gözü önünde giydi.

Lady Gaga, "Lady Gaga's artRAVE: the ARTPOP Ball" turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi. 21.30'da başlayan konseri yaklaşık 25 bin kişi izledi.Dünyaca ünlü sanatçı Lady Gaga Avrupa Turnesinin ilk konseri olma özelliği de taşıyan İstanbul konserini İTÜ Stadyumu'nda verdi.Gaga, konserde en popüler şarkıları arasında sayılan Alejandro, Bad Romance, Poker Face, Born This Way ve son albümünden dinlenme rekorları kıran G.U.Y gibi şarkıları binlerce hayranı ile birlikte söyledi. Lady Gaga, sahneden sık sık hayranlarına seslendi. "İstanbul sizi çok seviyorum", "Türkiye eğlenmeye hazır mısınız?" diyerek, İstanbul'a duyduğu hayranlığı belirtti. Sahnede sergilediği büyüleyici ve çılgın şovlarla da 25 bin izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Konsere binlerce Lady Gaga hayranının yanı sıra çok sayıda ünlü isim de katıldı.Gaga, konserde şarkı geçişi sırasında sahnede kostümünü değiştirdi. Yarı çıplak sahnede kalan Lady Gaga hayranları çığlık çığlığa o anları izledi. Kostümünü değiştiren Gaga, en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam etti.Sahneden sık sık hayranlarına mesajlar veren Lady Gaga, ülkelerin özgürlüğünün önemine dikkat çekerken, eşcinsellere yönelik yapılan saldırıları da kınadı. "Sizler çok özel insanlarsınız. Sizi çok seviyorum" diyerek sahneden izlemeye gelen eşcinsel hayranlarına seslendi.Gaga, şarkı söylediği sırada bir hayranını sahneye davet ederek şarkısına eşlik etmesini istedi. İran'dan izlemeye gelen hayranını öperek, yanına oturtan Lady Gaga piyano çalıp, hayranıyla birlikte şarkı söyledi. Türk hayranının sahneye fırlattığı oyuncak ayının içindeki mektubu okuyan Gaga'nın duygulandığı görüldü.Konsere birbirinden çılgın ve renkli kıyafetleriyle katılan Lady Gaga hayranları da konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Sahnede sürekli kostüm değiştirerek hayranlarına eşlik eden Gaga da dansçılarıyla birlikte sergilediği performansla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ve dev sahne prodüksiyonuyla göz dolduran Gaga, gecenin sonunda "İstanbul çok teşekkürler" diyerek konserini bitirdi.(DHA)