Efsanevi sanatçı Lara Fabian, yoğun istek üzerine sanatseverlerle buluşmak üzere tekrar Türkiye’ye geliyor.

Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde albümü satılan, ünlü pop yıldızı Lara Fabian, Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile 8 Aralık’ta Zorlu PSM’de müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatacak.



"I will Love Again” ve “Je’Taime” gibi parçalarıyla müzik listelerini alt üst eden, tüm zamanların albümü en çok satan Belçikalı kadın sanatçısı Lara Fabian, son albümü "Ma vie dans la tienne"in tanıtım turnesi kapsamında sevilen şarkılarını İstanbullu sanatseverler için seslendirecek.

1988 yılında 33. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Lüksemburg’u temsil eden ve ‘’Croire’’ adlı parçayla 4. olan Lara Fabian, 2002 yılında ise ‘’Final Fantasy’’ filmi ile World Soundtrack Awards’ta ‘’En İyi Film Müziği’’ ödülüne layık görüldü.



