‘En İyi İngiliz Kadın Vokal’ ve ‘En İyi Çıkış Yapan İngiliz Sanatçı’ dallarında Brit Ödülleri’ne aday gösterilen Laura Mvula, eşsiz sesi ve besteleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçının ilk canlı kayıt albümü ‘Laura Mvula With Metropole Orkest. Conducted By Jules Buckley’, Londra’nın efsanevi Abbey Road Stüdyoları’nda kaydedildi. Nina Simone, George Gershwin ve Björk’ten ilham alan ve The Evening Standard tarafından ‘2013’ün sesi’ olarak tanımlanan Laura Mvula, Oscar ödüllü ‘12 Years A Slave’ filminin soundtrack albümünde de ‘Little Girl Blue’ adlı şarkıyı seslendirdi.