Les Belles De Nuit festivali, ikinci kez İstanbul’da

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Les Belles De Nuit, İsviçre, Almanya, Avusturya ve Türkiye’den kadın DJ ve müzisyenleri bir araya getiriyor!

16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da ikinci kez gerçekleşecek Les Belles De Nuit, İsviçre, Almanya, Avusturya ve Türkiye’den kadın DJ ve müzisyenleri bir araya getiriyor!

Bu sene Mini Müzikhol ve Küçük’ün evsahipliğiyle düzenlenecek Les Belles De Nuit, bu sene paneller ve atölye çalışmaları da içeriyor olacak. 16 Nisan’da gerçekleşecek Elektronik müzikte kadın sanatçıların durumu ve etkisi paneline Susanne Kirchmayr, Candaş Baş ve festivalin organizatörlerinden Nathalie Brunner gibi isimler konuşmacı olarak katılacak. Festivalin sonraki günlerinde de Mini Müzikhol’de üç ayrı atölye çalışması yapılacak. DJ Workshop, Healthcare Workshop ve Cross Dressing Workshop etkinliklerine evsahipliği yapacak Mini Müzikhol, festival süresince Belles tarafından üç günlüğüne farklı tarzlar, tınılar ve dresscodeları olan bir oyun bahçesine dönüştürülecek.