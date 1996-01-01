Levent Yüksel'den konser

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Türkiye’nin en başarılı seslerinden Levent Yüksel, 2 Mayıs akşamı Jolly Joker İstanbul'da!

Sezen Aksu ve Uzay Hepari ile ilk albümünün çalışmalarına başlayan sanatçı, 1993 yılında Med-Cezir'i müzikseverlerle buluşturdu. Albümden çıkan "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Tuana", "Kadınım", "Med Cezir" ve "Uçurtma Bayramları" isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.



Sanatçı, ikinci albümü “Levent Yüksel’in 2. CD'si"ni 1996 yılında piyasaya sürdü. 1997 yılında çıkardığı single çalışması “Bi’daha” ulaşılması imkansız görünen bir satış rakamına ulaştı ve büyük ilgi görüp, maçlara slogan ve televizyon programlarına isim oldu. 1998 yılında üçüncü albümü “Adı Menekşe” yi yayımlayan sanatçı, 2000 yılında prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı ve Sezen Aksu, Aysel Gürel, Bülent Ortaçgil, Mirkelam ve Ümit Sayın gibi çok önemli müzisyenlerle çalıştığı "Aşkla" isimli albümünü çıkardı. 2004’te "Uslanmadım" ve 2006’da "Kadın Şarkıları" albümlerini yayımladı. (DHA)