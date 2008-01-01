Leyla Gencer anılıyor

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Pera Palace Hotel Jumeirah her ay düzenlediği “Klasik Müzik” temalı etkinliklerine 04 Haziran Çarşamba günü bir yenisini daha ekliyor

Bu kez Orient Bar’da; 2008 yılının 10 Mayıs’ında; 79 yaşında kaybettiğimiz ünlü Türk soprano Leyla Gencer anılacak. Opera sanatının gelmiş geçmiş en büyük yorumcuları arasında adı daima ön sıralarda yer alan Leyla Gencer’i sağlığında yakından tanımış; Zeynep Oral gibi; isimler anılarını anlatırken, davetli opera sanatçıları da onun anısına minik dinletiler sunacaklar.



Andante Dergisi işbirliğiyle gerçekleşen etkinliklerin moderatörü ise derginin Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali. Orient Bar’ın büyüleyici atmosferinde ücretsiz olarak düzenlenen bu özel anmanın çay ve kahve servisi de Pera Palace Hotel Jumeirah’nın konuklara ikramı…



Etkinlik 13.00 – 15.00 saatleri arasında gerçekleşecek.