Lezzet ve merak buluşması

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Lezzet Fetihleri kitabı okuyucuya lezzetli, eğlenceli ve meraklı bir yolculuk sunuyor.

‘Lezzet Fetihleri’, tarih boyunca baharat ticaretine damgasını vuran üç büyük kentin; Venedik, Lizbon ve Amsterdam’ın yükselişini ve çöküşünü anlatıyor. Baharatın tarihi şekillendiren misyonundan ilham alarak yazılan kitap, okuyucuya lezzetli, eğlenceli ve meraklı bir yolculuk sunuyor. Avrupalıların baharata olan ilgisiyle fetih düşkünlüklerini bağdaştıran Krondl, ‘Lezzet Fetihleri’ni yazarken Hintli karabiber yetiştiricilerinden Venedikli asilzadelere kadar her kesimin anlatısından faydalanmış.

Michael Krondl/Ruhun Gıdası Kitaplar