menu

close

menu

close

menu

close

Lezzet ve merak buluşması

Lezzet Fetihleri kitabı okuyucuya lezzetli, eğlenceli ve meraklı bir yolculuk sunuyor.
‘Lezzet Fetihleri’, tarih boyunca baharat ticaretine damgasını vuran üç büyük kentin; Venedik, Lizbon ve Amsterdam’ın yükselişini ve çöküşünü anlatıyor. Baharatın tarihi şekillendiren misyonundan ilham alarak yazılan kitap, okuyucuya lezzetli, eğlenceli ve meraklı bir yolculuk sunuyor. Avrupalıların baharata olan ilgisiyle fetih düşkünlüklerini bağdaştıran Krondl, ‘Lezzet Fetihleri’ni yazarken Hintli karabiber yetiştiricilerinden Venedikli asilzadelere kadar her kesimin anlatısından faydalanmış.
Michael Krondl/Ruhun Gıdası Kitaplar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

En çok okunanlar

Son Eklenenler