"Life in Color", 28 Mayıs’ta İzmir Arena’da gerçekleştiriliyor.

Dünyaca ünlü DJ’ler ‘W&W, Ummet Ozcan, DubVision, Kura, Sheldon Blake, 2 Faced Funks ve Özcan Sayın’ın sahne performanslarını gerçekleştireceği Life in Color: Kingdom, yaklaşık 10 bin müziksevere unutulmaz bir gün yaşatacak.



Dünya turnesi kapsamında Amerika, Orta Amerika ve İngiltere’nin ardından, 28 Mayıs’ta İzmir Arena’da ve 6 Ağustos’ta İstanbul Life Park’ta gerçekleştirilecek ‘Life in Color; Kingdom’ yep yeni konsepti, muhteşem sahne şovları ve yenilenen prodüksiyonuyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.



