Lily Allen'dan biraz daha isyan!

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Lily Allen, yeni videosunda Beyonce, Rihanna, Katy Perry ve Lady Gaga'yı baskılara karşı direnmeye çağırıyor

Lily Allen yokluğunda başta müzik sektörü olmak üzere kültür endüstrilerine karşı tepkili olduğunu yeni albümü ‘Sheezus’un ilk single’ı ‘Hard Out Here’ ile belirtmişti. Bu sefer albüm ismini taşıyan dördüncü single ‘Sheezus’ ile Beyonce, Rihanna, Katy Perry ve Lady Gaga isimlerini kullanarak, bu sektördeki tüm divaların yapılan baskılara karşı birleşmesi gerektiğini söylüyor. Dört yıl ara verdikten sonra sektöre geri dönmenin aslında çok korkutucu olduğunu ‘The Guardian’ ile yaptığı röportajda söyleyen Allen, müzik ismini evlendikten sonra Lily Cooper olarak değiştirmek istediğini fakat müzik şirketinin buna izin vermediğini anlatıyor. Aynı zamanda ‘Sheezus’un yavaş temposu ve sözleri yüzünden radyo parçalarının arasına girememesinin canını sıktığını, kendi kariyeri üzerinde biraz daha kontrol sahibi olmak istediğini açıklıyor. 5 Mayıs’ta çıkacak albümün bu son single’ında Allen, şeytani boynuzlar, ateş topu göz bebekleri ve havada uçuşan ‘illuminati üçgenleri’yle dolu , bol animasyonlu bir klip ile karşımızda. Şarkı boyunca tekrarlanan ‘Period/Adet dönemi’ kelimesinin de Beyonce’nin ‘Drunk In Love’ şarkısındaki çok popüler olan, hashtag ve Meme olarak kullanılmış ‘Surfboard’ kelimesine bir gönderme. Allen, “Period da benim surboard’um” diyor.