Lindsay Lohan Londra sahnesinde!

Genç oyuncu West End'de bir David Mamet oyunu ile sahneye çıkacak.

Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Londra West End'de ilk defa sahne alacak. Mean Girls (Kötü Kızlar) ve Freaky Friday (Çılgın Cuma) filmleriyle adını duyuran Lohan, prodüksyonunu David Mamet’in üstlendiği Speed-the-Plow (Bağla Şu İşi) adlı satirik oyunda ilk tiyatro performansını sergileyecek. 27 yaşındaki oyuncu, 1988’de Madonna’nın da canlandırmış olduğu Karen adlı sekreter rolünü alacak.



İki Hollywood yapımcısının arasında geçen anlaşmayı konu alan oyunun kadrosunun tamamı henüz açıklanmadı.

Yeniden sahnelenecek olan oyunu Lindsay Posner yönetecek. Daha önce Mamet’in birçok oyununda görev alan Posner, Oleanna ve Sexual Pervesity in Chicago adlı oyunları da yönetmişti. David Mamet, Amerika ’nın tanınmış oyun yazarlarından. Hollywood’un The Untouchables (Dokunulmazlar), Hoffa ve Hannibal adlı filmlerinin de senaryo yazarlığını yapmıştı. Speed-the-Plow 24 Eylül ve 29 Kasım tarihleri arasında Londra Playhouse Tiyatrosu’nda oynanacak. Hollywood yıldızları için Londra West End'de sahneye çıkmak bir prestij vesilesi.