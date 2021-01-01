Ünlü ressam Erdoğan Zümrütoğlu’nun yeni sergisi “Atonal Drift” Londra JD Malat Gallery’de sanatseverlerin katılımıyla açılış yaptı.

Sanat camiasını bir araya getiren sergideki eserler koleksiyonerlerden tam puan alırken, katılım da oldukça yüksekti. Ünlü sanat danışmanı Selcan Atılgan, konuklarla birebir ilgilendi, serginin açılışına gelen sanat dostlarına teşekkür etti veLondra – İstanbul arasındaki sanat köprüsünü güçlendirmeye çalıştığını ve yeni projelerle adından sıkça söz ettireceğini belirtti.

Büyük beğeni alan “Atonal Drift”, Zümrütoğlu’nun Londra’daki ikinci solo sergisi ve şimdiden yüksek ilgi görüyor. Ziyaretçilerin 14 Kasım’a kadar gezebileceği sergi, etkileyici tabloların yanı sıra “uyumsuz” temasıyla işlediği heykeller yer alıyor.