Lopez style

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Latin yıldız geçtiğimiz günlerde ABD'de katıldığı bir futbol maçında Gangnam dansını yaptı.

Gangnam Style çılgınlığı son hız devam ediyor. İsmini Güney Kore'nin başkenti Seul'un bir bölgesinden alan 'Gangnam Style', Guinness Rekorlar Kitabı'na 'En Beğenilen Video' olarak girdi ve video paylaşım sitesi Youtube'da en çok izlenen ikinci video oldu. Jennifer Lopez de Gangnam çılgınlığına kayıtsız kalamayanlardan... Latin yıldız geçtiğimiz günlerde ABD'de katıldığı bir futbol maçında Gangnam dansını yaptı.