Ludovico Einaudi Mercan Dede’nin sahnesine konuk oluyor!

Mercan Dede Ensemble Özel Ramazan Projesi kapsamında Ludovico Einaudi’den Zara’ya birçok ünlü sanatçı, Mercan Dede ile birlikte Zorlu Center PSM sahnesinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak

Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi (PSM), Ramazan ayı boyunca da İstanbulluları müziğin büyülü dünyası ile buluşturmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl ONEARTH Records'dan çıkardığı "DÜNYA" albümünün tanıtım konserleri kapsamında, Heart Factory'nin organize ettiği Hindistan, Kanada, Brezilya, Meksika ve Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdiği konserlerde müzikseverlerle buluşan, Haziran'da Toronto, New York, Chicago ve Cleveland şehirlerini içeren Kuzey Amerika turnesinde fırtınalar estiren Mercan Dede, ayağının tozuyla İstanbul'a gelip; sanat yönetmenliğini yaptığı çok özel bir Ramazan projesiyle Zorlu Center PSM'de sahne alıyor. Dünyaca ünlü müzisyenimiz Mercan Dede’nin farklı tarzlardaki sanatçılarla ortaklaşa vereceği konserler dizisi, 2 Temmuz’da başlıyor.



Mercan Dede’nin ilk konuğu "Modern Çağın Mozart'ı"; Ludovico Einaudi yeniden geliyor!

Daha önce dünyanın pek çok yerinde Mercan Dede ile ortak projeler gerçekleştirmiş olan "Modern Çağın Mozart”ı olarak anılan Ludovico Einaudi, bu projeyle birlikte Ekim 2013'teki Zorlu Center PSM konserinin ardından ikinci kez Türkiye'de olacak. Ludovico Einaudi'nin özellikle "Le Onde" bestesi film müziği kariyerinin fitilini ateşledi. "This Is England" (2006) ve aynı filmin televizyona uyarlanan dizisi sanatçıya BAFTA adaylığı getirdi ve müziğini geniş kitlelere tanıttı. 2011'de bir diğer övgü alan "Intouchables" filminde de bu müzik kullanıldı.



Etnik müziğin modern dans ve B-boy ekolüyle buluşması

Mercan Dede Ensemble Ramazan Özel Projesi'nin ikinci konuğu, sanat yönetmenliği & koreografilerini üstlendiği yüzlerce sahne gösterisiyle Türkiye'de ve uluslararası alanda sayılı isimler arasında yer alan Beyhan Murphy ile; günümüzün en önde gelen icracılarından biri olarak kabul edilen Kanun virtüözü ve besteci Göksel Baktagir olacak. Geçtiğimiz yıllarda Mercan Dede ile gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem Türkiye'de, hem de yurt dışında çok ses getiren projelere imza atan Beyhan Murphy, bu tanınmış koreografilerinin yeni düzenlemelerinden oluşan çok özel bir performansla Mercan Dede'ye eşlik edecek. 1992'den beri modern dans alanında Türkiye ve dünyanın ilgiyle takip ettiği koreografiler sahnelemiş Murphy'nin; Güldestan, Seyahatname ve Barbaros projelerinin müziklerini de Mercan Dede bestelemişti. Gecenin bir diğer konuğu olan Göksel Baktagir, temelde bir Türk müziği enstrümanı olan sazının bütün imkânlarını ve sınırlarını değerlendirerek; geliştirdiği kendine özgü icra tekniğiyle birlikte bakış açısını diğer dünya müziklerine doğru genişletmiş ve yer aldığı pek çok uluslararası projede Türk Müziği'ni dünyaya tanıtan bir isim. Berlin'de kurduğu Flying Steps B-boy ekibiyle dört defa dünya break dans birinciliği kazanan Kadir Amigo Memiş, kendine has break dans teknikleriyle Anadolu'yu işlediği çok özel koreografilerini yine bu gecede, Mercan Dede'nin müzikleriyle sahneleyecek.