Luz Casal İş Sanat'ta

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Pedro Almodovar'ın ‘Yüksek Topuklar’ filminin unutulmaz sesi Luz Casal İstanbul'a geliyor

Kayıtlarını Los Angeles’ta gerçekleştirdiği yepyeni albümü 'Alma' ile piyasaya geri dönen Luz Casal, hem yepyeni şarkılarını hem de 30 yıllık kariyerinin en güzel şarkılarını 21 Nisan’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’na getirerek bahar sürprizi yapıyor.

Unutulmaz Pedro Almodovar filmi ‘Yüksek Topuklar’ için kaydettiği Augustin Lara klasiği ‘Piensa En Mi (Beni Düşün)’ şarkısıyla Türkiye’de de çok sevilen ve son stüdyo albümü ‘La Pasion’ ile de Türkiye’de yine platin plak satışlarını geride bırakan Luz Casal son olarak Best Of albüm çalışması 'Un Ramo De Rosas (Bir Gül Demeti)' ile de en çok satanlar arasına girmişti. 'Gracias A la Vida', ' Historia De Un Amor', 'Amado Mio' gibi klasik şarkılara getirdiği yorumlarla tüm Avrupa’da romantik dinleyicilerin hayranlığını kazanan Luz Casal yepyeni albümü “Alma”nın dünya turnesi kapsamında 21 Nisan'da Cemal Reşit Rey'de.