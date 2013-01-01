Mabel Matiz garajistanbul sahnesinde

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Mabel Matiz, 2 Ekim Cuma akşamı gerçekleşecek etkinlikle garajistanbul sahnesine konuk oluyor.

2013 yılında i-tunes dijital platformu ve D&R ulusal fiziksel satış listelerinde 1 numaraya kadar çıkan "Yaşım Çocuk" albümüyle büyük başarılara imza atan, aynı yıl prestijli GQ dergisi tarafından "Yılın Müzik Adamı" seçilen ve yine Hürriyet gazetesi okuyucuları tarafından 2014 yılında "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" kategorisinde Altın Kelebek ile ödüllendirilen sanatçı, 2015 yılının çok ses getiren albümü "Gök Nerede" ile kariyerinde ve müzikal yolculuğunda yepyeni bir sayfa açtı. 'Gel' ve 'Sarışın' isimli şarkıları ile çalınma ve dinlenme rekorları kıran Mabel Matiz, sezonun ilk İstanbul konserinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.