"Rude” şarkısıyla adını duyuran başarılı grup MAGIC! yepyeni albümü “Primary Colours” ile karşımızda...

Kanadalı grup MAGIC!'in yepyeni albümü “Primary Colours” Sony Music etiketiyle yayınlandı. Yeni albümlerinin tanıtımını ilk kez “Today Show”daki canlı performansıyla yapan grup, önde gelen müzik eleştirmenleri tarafından olumlu yorumlar aldı.



İlk albümü “Don’t Kill The Magic”de yer verdiği reggae müzik tarzına “Primary Colours” albümünde de yer veren MAGIC!’in albümden yayınlanan ilk şarkısı ünlü yıldız Sean Paul ile seslendirdiği “Lay You Down Easy” oldu.