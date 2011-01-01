Manevra'nın ilk albümü "Mucize"

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Güneşi Beklerken dizisine yaptıkları “Güneşi Beklerken” ve “Kabullenmek mi lazım” şarkılarıyla büyük beğeni kazanan grubun ilk albümü 3 Nisan'da müzikseverlerle buluştu.

2011 yılında İlkay Sipahi, Fatih Konka ve Ekrem Yıldırım’ın kurduğu Manevra'nın pop-rock müzik tarzında hazırladıkları albümleri Mucize, Avrupa Müzik etiketiyle yayınlandı.

Grup Güneşi Beklerken dizisine yaptıkları “Güneşi Beklerken” ve “Kabullenmek mi lazım” şarkılarıyla büyük beğeni kazanmış ve şarkıları kısa sürede milyonlarca müziksever tarafından dijital platformlarda dinlenmişti.

Kartonet fotoğraflarını ve grafik tasarımını ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut’un yaptığı albümün ilk video klibi ise Kemal Başbuğ yönetmenliğinde ‘Mucize’ adlı şarkıya çekildi.