Manhattan’ın müzikleri Sigur Rós vokalisti Jónsi’den

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Sigur Rós vokalisti Jónsi, yeni bir proje hazırlığında

Yakın dostu Alex Somers ile yürüttüğü Jonsi & Alex projesi kapsamında The Wilderness of James filminin müziklerini besteyen Sigur Rós vokalisti Jónsi, Alex ile yeni bir proje hazırlığında. Yaratıcı ikili, şimdilerde WGN’in temmuzda yayınlanmaya başlayacak yeni dizisi Manhattan’ın müziklerini hazırlıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın ortalarında geçen dizi, dönemin atom bombası gibi korkunç buluşlar yapan yıkıcı teknolojisini ele alıyor. Manhattan Projesi’nin de işlendiği dizinin senaryosu Masters of Sex’in de senaristi olan Sam Shaw tarafından kaleme alınmış.