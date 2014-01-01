Manu Chao Life Park’ta

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Türkiye’de sağlam bir dinleyici kitlesi olan Manu Chao, La Ventura 2014 Turnesi kapsamında 21 Haziran Cumartesi günü, Life Park’ta düzenlenecek olan Ekşi Fest'te sahne alacak

Ekşi Sözlük tarafından bu sene 4’üncüsü düzenlenen Ekşi Fest, 21 Haziran Cumartesi günü şehrin en büyük açık hava konser mekanlarından biri olan Life Park’ta tüm müzikseverlere kapılarını açıyor.



Festivalde dünyaca ünlü İspanyol asıllı Fransız müzisyen MANU CHAO La Ventura 2014 Turnesi kapsamında ana sahnede yer alacak. Müziğinde Punk, Salsa, Reggae, Ska, Rai ve Fransız akımlarının arasında özgürce dolaşan; göç, aşk ve gettolarda yaşam gibi konuları işleyen Manu Chao, Latin Amerika’da ve Avrupa’da yakaladığı başarıyı ‘Me Gustas Tu’, ‘Clandestino’,‘La Rumba de Barcelona’, ‘Bongo Bong’ gibi unutulmaz hit parçalarla tüm dünyaya taşıdı.



Sıra dışı müzikleri kadar sosyal konulara duyarlılığıyla da öne çıkan BaBa ZuLa, Sattas ve Hakan Vreskala ana sahnenin diğer önemli isimlerden. İstanbul alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken gruplarından Alpman & The Midnight Walkers, Control+Z, Ekşi Band, Grup Angarya, Kaza Raporu, Mutrib, Sapan, Umut Adan ve Yok Öyle Kararlı Şeyler de gün boyu alternatif sahnede performanslarını sergileyecekler.



Festival sahnesi bugüne kadar, Archive, MFÖ, Shantel, Athena, Bedük Hayko Cepkin & Kurtalan Ekspres, Melis Danişmend, Büyük Ev Ablukada, Firewater gibi sevilen isimleri ağırladı. Gün boyu sürecek olan müzikle birlikte oyunlar, yarışmalar, sosyal medya ve doğa aktiviteleri ile renkli, eğlenceli, alışılmışın dışında bir festival deneyimi yaşatacak Ekşi Fest, yazın en iddialı festivallerinden biri olacak. GulbabaMusic işbirliğiyle Lila Events tarafından gerçekleştirilecek Ekşi Fest Biletleri Biletix’te...