Mart Rock

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

TMC Müzik, hazırladığı yeni derleme albüm “Mart Rock” ile dijital platformlardaki yerini aldı.

Albümde; Kıraç “Saklı Gülüş” ve “Yalnızlığın Kapıları”, Cem Özkan “Bilmeni İsterdim” ve “Galiba”, İlhan İrem “Mahşerin Dört Atlısı”, Funda Arar “Haberin Var Mı?”, Dört X Dört “Ölmek İçin”, Gece Yolcuları “Sırılsıklam”, Bertuğ Cemil “Bana Sen Gelmelisin”, Ayça Varlıer “Kalmamışsın Hiç Bana” ve Aliye Mutlu “Aşk Kokusu” adlı şarkılarıyla yer alıyor. “Mart Rock”, tüm dijital platformlardan indirilebilir ve dinlenebilir.



“MART ROCK”

1. Cem Özkan – Bilmeni İsterdim

2. Kıraç – Saklı Gülüş

3. Ayça Varlıer – Kalmamışsın Hiç Bana

4. Dört X Dört – Ölmek İçin

5. Gece Yolcuları – Sırılsıklam

6. Aliye Mutlu – Aşk Kokusu

7. Cem Özkan – Galiba

8. Bertuğ Cemil – Bana Sen Gelmelisin

9. Kıraç – Yalnızlığın Kapıları

10. Funda Arar – Haberin Var Mı?

11. İlhan İrem – Mahşerin Dört Atlısı

