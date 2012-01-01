“Kaplan Sarılması” Mart ayı boyunca Toy İstanbul sahnesinde olmaya devam edecek. Oyunun başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Kerem Fırtına yer alıyor. Yönetmen koltuğundaki isim Bahar Kerimoğlu. Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleminden çıkan “Kaplan Sarılması” teknolojiyle iç içe geçmiş hayatlarımız ve yalnızlıklarımızı bir kadının trajikomik hikayesi üzerinden sorgulatıyor.
Ocak ayında prömiyerini yapan “Çıkmaz Sokak Çocukları” da mart ayında Toy İstanbul'da sahnelenecek. Bugüne kadar birçok kez sahnelenen ve asla eskimeyen Lyle Kessler imzalı “Çıkmaz Sokak Çocukları”nın başrollerinde İştar Gökseven, Faruk Barman ve Yağız Can Konyalı yer alıyor. Oyunlar hakkında detaylı bilgilere www.toyistanbul.com sayfasından ulaşabilirsiniz.