Saran Online ile Samsung’un işbirliği sayesinde orijinal ve yepyeni Marvel Comics çizgi romanları Samsung akıllı cihaz kullanıcılarının cebinde





Marvel Comics’in dijital yayın haklarını alan Saran Online tarafından hem orijinal hem de yepyeni Marvel çizgi romanlarını çizgi roman tutkunlarına sunmak için kurulan Kommiks platformu Türkiye dijital çizgi roman sahnesine ilk kez Samsung cihazlarıyla çıktı!Saran Online ile Samsung’un işbirliği kapsamında Örümcek Adam’dan Hulk’a, X-Men’den Fantastik Dörtlü’ye ve Demir Adam’dan Thor’a kadar tüm orijinal Marvel karakterlerinin yepyeni maceraları Samsung AppsStore’daki S-MAG uygulamasından erişilebilecek ve çizgi roman tutkunlarına ulaşacak.Söz konusu işbirliği sayesinde önceleri güncel ve orijinal nüshalarına ulaşmanın zor ve pahalı olduğu orijinal ve güncel Marvel maceraları Türkçe olarak evde, arabada, okulda, iş yerinde, tatilde ve geri kalan her yerde, son derece uygun fiyatlara okunabiliyor. Marvel çizgi romanlarını dijital ortamda okumak isteyen Samsung kullanıcılarının S-MAG Apps Store’da platforma ulaşmaları yeterli oluyor. Nisan ayını takiben, tüm yeni Samsung cihazlarında S-MAG uygulaması tüketicilere önceden yüklenmiş olarak ulaşacak.Saran Online CEO’su Sadok Kohen, işbirliği hakkında şunları söylüyor: “Marvel Comics’in dijital yayın haklarını alarak ülkemizdeki çizgi roman tutkunlarına uygun fiyata, güncel ve orijinal çizgi romanları sunmak istedik. Samsung ile gerçekleştirdiğimiz yeni işbirliği sayesinde bu olanağın daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. S-MAG uygulamasından erişilebilen Kommiks platformu sayesinde eskiden lüks tüketim sınıfında değerlendirilen çizgi roman okuma keyfi, artık milyonlarca Samsung kullanıcısının gittikleri her yerde yanlarında götürebilecekleri bir deneyime dönüşecek.”