Massive Attack için geri sayım başladı!

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100%FEST, 6-7 Haziran'da Küçükçüftlik Park'ta gerçekleşecek

100%FEST kapsamında dünyaca ünlü rock grubu Soundgarden ilk kez İstanbul ’a gelirken, live electronic janrının önemli isimlerinden Massive Attack ve İngiliz müzik grubu Kaiser Chiefs bir kez daha İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.



Festivalde Soundgarden, Massive Attack, Kaiser Chiefs, Trentemöller (live), Wild Beasts, Ceza , Mor ve Ötesi, Rebel Moves, Malt, Foma, Ceylan Ertem, Özge Fışkın, Melis Danişmend, The Away Days, Gren ve Narda Afrika’nın yanısıra Danimarkalı şişe müziği yapan grup Bottle Boys da sahne alacak. Festivaklin biletleri Biletix’ten temin edilebilir.