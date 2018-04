Maximo Park'tan geçmişe dönük bir albüm!

Yeni Maximo Park albümünde geçmişe dair pek çok referansa rastlamak mümkün.

2000’li yılların başlarında kurulan ergen İngiliz grupları arasından ‘A Certain Trigger’ gibi bir ilk albümle sivrilen Maxïmo Park, ikinci albümleri ‘Our Earthly Pleasures’la sesini adanın dışına duyurmayı başarmıştı. Öyle ki, azimleri onları 2007 yılında, hem de ilk albümlerinin ardından Türkiye ’ye kadar getirmiş, grup küçük bir kalabalıkla Yeni Melek sahnesinde buluşmuştu. O zamanlar Arctic Monkeys ile aynı basamakları tırmanan ekip, 2009 çıkışlı albümleri Quicken The Heart ile arka saflara düşmüş, üç sene sonra ise The National Health ile vermek istedikleri mesajın derdine düşüp güçlü şarkı sözlerinin ardında cılız kalan sesleriyle dinleyicilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Grup geçen ay yayımladıkları ‘Too Much Information’ ile gitarlarından ziyade politik sözleriyle akıllarda kalan ‘The National Health’ten sonra müzikal anlamda tekrar işin ucundan tutmakta kararlı gözüküyor. Bu defa elektronik tınıların fazlaca duyulduğu bu son albümle Maximo Park, diskografisine yepyeni ve aslında özüne daha da yakın duran seslerden oluşan bir albüm eklemişe benziyor.