Maya Angelou’dan kadınlara 10 öğüt

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Huffingtonpost.com Maya Angelou'nun ölümünün ardından onun hayatına dair her kadının ders alması gereken on sözü derledi

Dün, 86 yaşında yitirdiğimiz yazar, şair, sanatçı ve aktivist Maya Angleou yaşamı boyunca yedi otobiyografi kaleme aldı. Sivil haklar hareketlerinde aktif olarak çalıştı ve üniversitede hocalık yaptı. İşte Maya Angelou’nun ölümünün ardından, her kadının ders alması gereken on sözü...



Birini sevmek, her şeyi riske atmaktır- ve genelde buna değer.

“Bizi özgür bırakan tek şey aşktır.”



Kadınların birbirlerini her zaman desteklemesi gerekir.

“Bir kadın, ne zaman kendi sesini duyurmak için ayağa kalksa, planlamamış bile olsa, tüm kadınlar için de ayağa kalkmış olur.”



Başarının anahtarı çok basit: Keyif almak

“Başarı kendinizi sevmektir, işinizi sevmektir ve işinizi nasıl yaptığınızı sevmektir.”



Değiştirebileceklerinizi değiştirin ama kontrolünüz dışında olanları da kabul edin.

“Bir şeyi beğenmiyorsanız onu değiştirin. Eğer değiştiremezseniz kendi tutumunuzu değiştirin. Şikâyet etmeyin.”



İç sesinize ve içgüdülerinize güvenin.

“Kendinizi dinleyin. O sükûnet içinde Tanrı’nın sesini duyacaksınız.”



Affetmenin değerini bilin.

“Kendinize verebileceğiniz en güzel hediye affetmektir. Herkesi bağışlayın.”



“Kıçına tekmeyi basmaya” cesaretiniz olsun.

“Hayat tam bir baş belasıdır. Dışarı çıkın ve kıçına tekmeyi basın.”



Eğer kötü bir hayatınız varsa, ilişki veya iş, hemen ayrılın.

“Yeni bir yola koyulmak zordur ama bir kadını için için kemiren o durumda kalmaktan daha zor değildir.”



Gülümsemeyi hiçbir zaman ihmal etmeyin.

“Kadınlar sert ve hassas olmalıdır. Mümkün olduğunca gülmeli ve uzun bir ömür sürmelidir.”



İnsanları nasıl hissettirdiğiniz, arkanızda bıraktığınız izinizdir.

“Öğrendim ki, insanlar sizin ne söylediğinizi, ne yaptığınızı unutuyor. Ama onlara nasıl hissettirdiğinizi unutmuyor.”