“Meftun” mest edecek!

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Özge Eyüpoğlu, Türk Sanat Müziği ve Cazı buluşturduğu ilk albümü “Meftun” ile müzik marketlerde yerini aldı

Güçlü yorumu ve dinleyeni “meftun” eden sesi ile müzikseverlerin karşısına çıkan Özge Eyüpoğlu’nun ilk albümü “Meftun” bu hafta müzik marketlerdeki yerini aldı. “Ada Sahillerinde Bekliyorum”, “Ben Seni Unutmak için Sevmedim” ve “Kırmızı Gülün Alı Var” eserleri ile üç şarkıdan oluşan maxi single albüm, Türk Sanat Müziği’ni caz altyapıları ile buluşturuyor.



Ünlü aranjör Ercüment Vural, ses getiren birçok yapıma imza atmış ünlü prodüktör Emre Irmak imzalarını taşıyan ve Irmak Plak etiketi ile çıkan albümün ilk video klibi “Ben Seni Unutmak için Sevmedim” ise Anıl Tütüncüoğlu tarafından çekildi.



Alıştığımız “Türk Sanat Müziği Sanatçısı”’nın içe dönük haleti ruhiyesinden uzakta, hayatın tam içinde, hayata bulaşmayı çok seven, dışa dönük bir karaktere sahip olan Özge Eyüpoğlu, sıradışı müzik meraklılarının heyecanla takip edeceği bir sanatçı olacak.