Mehmet Turgut ve Deniz Akkaya DJ kabininde!

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Turgut ve Akkaya; 26 Nisan Cumartesi akşamı saat 22:00’de gerçekleşecek Gold’n Rock’ta dinlemekten keyif aldıkları şarkıları dostlarıyla ve müzikseverlerle paylaşacaklar!

Yakın arkadaş olan ünlü isimleri DJ setinin başında hayranlarıyla buluşturan Gold’n Rock; bu defa Mehmet Turgut ve Deniz Akkaya’yı bir araya getiriyor. Metallica’dan Alice Cooper’a, Ozzy Osbourne’a kadar sayısız yerli ve yabancı müzisyenle çalışan Turgut ve Akkaya, Roxy’nin büyük ilgi gören yenilikçi etkinliklerinden Gold’n Rock’ta DJ kabinine geçerek kendi müzik arşivlerini dostları ve müzikseverler için çalacaklar. Bugüne kadar Harun Tekin ile Koray Candemir, Mehmet Günsür ile Nejat İşler, Aylin Aslım ile Hayko Cepkin, Selma Ergeç ile Burcu Kutluk, Gonca Vuslateri ile Keremcem, Ferhan-Derya Şensoy, Tuna Kiremitçi ile Ketche, Doğan Duru ile Berk Hakman gibi isimlerin performans sergilediği Gold’n Rock, popüler yüzlerin katılımıyla devam ediyor.

26 Nisan 204, Cumartesi akşamı saat 22:00’de gerçekleşecek Gold’n Rock etkinliğine ait biletler Biletix’ten ve kapıdan temin edilebilir.

