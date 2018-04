Alman besteci Felix Mendelssohn'un 140 yıl önce kaybolan eseri tesadüfen bulundu.

Mendelssohn'un, özel istek üzerine 1842'de bestelediği "The Heart of Man is Like a Mine" (İnsanın Yüreği Madene Benzer) adlı eserinin el yazması, ABD'de özel bir koleksiyonda ortaya çıkarıldı.Elyazması, gelecek günlerde Christie's Müzayede Evi'nde yapılacak açık artırmada satılacak.Mendelssohn'un imzasını taşıyan eserin 25 ila 45 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.Eserin Friedrich Ruckert'in "Das Unveraenderliche" adlı şiirinin ikinci kıtasından alınan sözleri, insan yüreğini bir madene benzetiyor ve kalbin sadece içindekini verebileceğini belirtiyor.Christie's Müzayede Evi Elyazmaları Bölümü uzmanlarından Thomas Venning, ünlü bestecinin, sadece bir kez özel bir toplantıda çalınan eserin yayılmasını kasten engellediğini söyledi.Önce 1862'de, daha sonra da 1872'de açık artırmada satılan ve o zamandan bu yana kayıp olan elyazmasının ABD'ye nasıl gittiği ise gizemini koruyor.Mendelssohn, tiyatro müdürü Johann Valentin Teichmann için bestelediği eserin elyazmasına iliştirdiği notta, bunu yaymaması ricasında bulunuyor.1809'da Hamburg'da dünyaya gelen Mendelssohn, Alman romantizm döneminin en ünlü bestecisi olarak kabul ediliyor. Bach'ı yeniden hayata döndüren Mendelssohn, Goethe ve Shakespeare'in eserlerinden esinlenmişti. Ünlü bestecinin 1841'de Leipzig'de kurduğu konservatuvar Avrupa'nın en önemli müzik okullarından biri olmuştu.