Metallica’nın 30 yılı aşkın süren kariyeri A’dan Z’ye bu kitapta!

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13 Temmuz tarihinde ülkemizde de konser verecek olan, tüm zamanların en büyük müzik gruplarından Metallica’nın kariyeri A’dan Z’ye bu kitapta!

Hürriyet gazetesi ve Blue Jean dergisi yazarlarından Sadi Tirak’ın, yine Blue Jean dergisinden Erdem Tatar ile birlikte hazırladığı METALLICA: MAHŞERİN DÖRT ATLISI, çok yakında Esen Kitap tarafından yayımlanıyor. Kariyerinde 30 yılı devirmiş olmasına rağmen milyonları peşinden sürükleyebilen, bir müzik tarzına liderlik eden, her yıl toplam albüm satışına birkaç milyon ekleyen ve hemen her konseri kapalı gişe geçen Metallica’nın ilham verici hikayesi bu kitapta sizleri bekliyor!

