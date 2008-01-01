Metallica’nın merakla beklenen yeni albümü “Hardwired... To Self-Destruct” bugün tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde satışa çıkıyor.

“Hardwired... To Self-Destruct”, Metallica’nın 2008 tarihli platin plak ödüllü “Death Magnetic” albümünden sonraki ilk stüdyo albümü. Albümün prodüktörlüğü “Death Magnetic”in de ses mühendisliğini yapmış olan Greg Fidelman tarafından yapıldı.



Metallica bu albümde bir de sürprizle hayranlarını şaşırtıyor. Albümdeki her şarkı için bir müzik videosu hazırlayan grup, klipleri albümün çıkışının iki gün öncesinde yayınlamaya başladı. Müzik videoları, Yeni Zelanda’da saatler gece yarısı 12’yi gösterdiğinde ortaya çıkmaya başladı. Müzik videolarının tamamı metallica.com adresinden izlenebiliyor.

