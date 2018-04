Dünyanın en iyi keman virtüözlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü Joshua Bell, İstanbul ve Ankara'da müzik severlerle buluşacak.

“Metrodaki Kemancı’’ olarak tanınıyor…

Konser biletleri aylar öncesinden tükenen sanatçı, Washington Post gazetesince yapılan sosyal bir deneyle dikkatleri üzerine çekti. Bir metro istasyonunda 45 dakika boyunca Bach eserleri çalan ve bu süre içinde önünden geçen ve çoğu işe yetişme telaşında olan yaklaşık bin kişi Joshua Bell’i tanıyamadı.

4 milyon dolarlık kemanıyla geliyor…

Grammy ödüllü keman sanatçısı Joshua Bell, geçen yıl büyük ilgi gören İstanbul konserinin ardından yeniden geliyor. 15 Mayıs İstanbul’da Zorlu PSM’de sahne alacak olan Joshua Bell, bu yıl ilk kez Ankaralı müzikseverlerle de buluşacak. Joshua Bell’in heyecanla beklenen konseri 16 Mayıs’ta Congresium Ankara’da gerçekleşecek. Joshua Bell konserlerinde, Antonio Stradivarius'un altın yıllarından kalan, 4 milyon $ değerinde ki 1713 yılına ait 300 yıllık Stradivarius kemanı ile sahne alacak.

Grammy Ödüllü

Kemana 4 yaşında başlayan Joshua Bell, ilk çıkışını 17 yaşında Carnegie Hall sahnesinde St Louis Senfonisi konseriyle gerçekleştirdi. Bundan sonra dünyanın önde gelen şefleri ve orkestralarıyla çalışan Joshua Bell, Nicholas Maw’in kendisi için bestelediği keman konçertosunun kaydıyla Grammy ödülüne layık görüldü. Sanatçının John Corigliano'nun “Kırmızı Keman” filmine hazırladığı soundtrack ise Oscar kazandı. Bell, ayrıca diğer önemli keman çalan müzisyenlerle müziğin gücünü anlatan “Music of the Heart” filminde rol aldı.

54 hafta boyunca listelerde zirvede

Joshua Bell’in ilk albümü “Romance of The Violin (Kemanın Romansı)” 5 milyon kopya sattı ve 54 hafta boyunca klasik müzik listelerinin zirvesinde kaldı. 2004 yılından itibaren Saint Paul Oda Orkestrasının partnerliğini yapan Joshua Bell aynı zamanda Londra’daki Royal Academy of Music’de profesörlük yapıyor ve Kennedy Center Honors sanatçı seçme komitesinde görev alıyor.