Mazhar Fuat Özkan, ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında 5 Nisan'da Zorlu PSM sahnesinde olacak.

Atlantis Yapım Organizasyonu ile gerçekleşecek ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ Nisan ayı boyunca sevilen sanatçılarla devam ediyor. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde Nisan ayında müzikseverlerle buluşacak ilk isim MFÖ olacak. 5 Nisan’ da gerçekleşecek olan konserde MFÖ yine özel bir performansa imza atacak.



‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’nde Zorlu PSM’de daha önce de sahne alan MFÖ, 5 Nisan gecesi Ele Güne Karşı'dan Peki Peki Anladık'a, Sarı Laleler'den Mazeretim Var Asabiyim Ben'e, sayısız hit şarkıyla dolu 10 stüdyo albümünden şarkıların seslendirileceği, Mazhar Alanson'un benzersiz frontman kimliği, Fuat Güner'in sahne duruşu ve Özkan Uğur'un enerjik tavırlarıyla 5 Nisan gecesi çok özel bir geceye dönüşecek. Biletlere; www.biletix.com , www.zorlupsm.com siteleri ile Zorlu PSM gişelerinden ulaşabilirsiniz!