Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri bu yıl, MFÖ grubunu ağırlayacak.

Geleneksel "Kanyon Büyük Yılbaşı Konseri”, bu yıl müzik kariyerlerinde 45 yılı geride bırakan MFÖ’yü ağırlayacak. MFÖ’nin unutulmaz şarkıları seslendireceği konserde en sevilen şarkılar Kanyon misafirleri ile birlikte söylenecek.



Tümüyle kendilerine ait olan söz ve bestelerden oluşan albümleri, yurt içi ve yurt dışı konserleri, aldıkları sayısız ödüller ve getirmiş oldukları yeniliklerle pop müzik tarihinin simgesi olan; Türkiye’nin en önemli ve köklü gruplarından MFÖ, sevenleriyle Kanyon’da buluşuyor.



Ele Güne Karşı’dan Güllerin İçinden’e, Sakın Gelme’den, Mazaretim Var Asabiyim Ben’e, Ali Desidero’dan Sarı Laleler’e, müzik sahnemize sayısız hit şarkı armağan eden MFÖ’nün ücretsiz konseri 25 Aralık Pazar günü saat 18.00-20:00 arasında gerçekleşecek.



