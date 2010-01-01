Mika konseri

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Mika, 17 Mart Pazar akşamı Küçükçiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

Eğlenceli sahne performansları ve yaratıcı kişiliği ile tüm dünyada beğeni toplayan Mika, 2010 yılında geldiği İstanbul’da unutulmaz bir konser vererek herkesi etkilemeyi başardı. Mika bir kez daha İstanbullu hayranlarıyla 17 Mart Pazar akşamı Küçükçiftlik Park’ta buluşmaya hazırlanıyor.Pozitif Live organizasyonuyla gerçekleşecek konserde Mika’nın sürpriz sahne performansının yanı sıra güçlü sesi ve enerjisi ile tüm müzikseverleri etkileyecek! Konser biletleri 22 Ocak Salı günü tüm Biletix gişeleri ve biletix.com’dan satışa sunulacak.

