Minikler için tiyatro festivali

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"10. Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 24-29 Nisan'da yapılacak.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali", 24-29 Nisan'da minik tiyatroseverlerle buluşacak.



Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun dünya çocukları yoluyla yurt dışına açılımını sağlamak ve yurt dışında bu daldaki gelişmeleri takip etmek amaçlanan festival 24 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de konuk tiyatro grupları, Devlet Tiyatroları sanatçıları, yöneticileri, basın mensupları ve farklı okullardan gelen yüzlerce minik sanatseverin Anıtkabir'i ziyareti ve saygı duruşu ile başlayacak.



Binlerce "küçük hanım ve küçük bey"in izleyeceği festivalde KKTC, Yakutistan, İtalya, Hırvatistan, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Fransa ve Almanya'dan 13 yabancı grup ve Türkiye'den 9 yerli grup, 8 farklı sahnede 79 temsil verecek.



DT'nin 7 oyunun sahneleneceği festivalde, 13'ü yabancı, biri şehir tiyatrosu ve üçü özel tiyatro olmak üzere toplam 24 farklı oyun minik tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.



Festivalde ayrıca kukla, gölge oyunu, dans tiyatrosu, opera ve bale, müzikal gibi farklı tekniklerin kullanıldığı çocuk oyunları, atölye çalışmaları gibi etkinlikler de gerçekleştirilecek.



Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 600'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara'ya gelecek Krakow Maska Kukla Tiyatrosu da 27 ve 28 Nisan'da "Küçük Prenses" ve "Blee" adlı oyunları sergileyecek.



Gösterimlerin ardından Leh konuklar, çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdirmeye yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirecek ve bir de sergi düzenleyecek.



Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilir.