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Minipax Festival, Cumartesi günü Suma Beach’te!

Bu sene ilk kez düzenlenecek olan 20 saatlik elektronik müzik yolculuğu Minipax Festival, 21 Haziran Cumartesi günü Suma Beach’te
Boys Noize, Wolf + Lamb, Maribou State ve Slow Magic gibi isimlerin sahne alacağı festival, bugüne kadar yaptığı elektronik müzik etkinlikleriyle kendinden söz ettiren NewSpeak’in organizasyonuyla gerçekleşiyor.

Üç sahneden oluşan festivalin programını aşağıdan görebilirsiniz. Minipax Festival’e gün boyunca Hacıosman, Taksim ve Zincirlikuyu’dan shuttle’lar kalkıyor olacak. Saat 11.00′den itibaren doldukça kalkacak shuttle’ların ücreti 5 TL
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