20’nci yüzyıl sanatının ve sürrealist akımın en büyük sanatçılarından Joan Miro’nun muhteşem dünyası, Sakıp Sabancı Müzesi’deki Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar sergisinin ardından yeniden sanatseverlerle buluşuyor.

Sanat tarihçisi Jean Christopher Hubert’in küratörlüğünü üstlendiği Uniq Expo’daki sergide büyük ressamın 300’ü aşkın eserini görebileceğiz. Serginin önemli bir özelliği de Miro’nun dostu Picasaso’nun 20 eserinin de sergi kapsamında yer alacak olması. “Kelimelerin şiirleri, notaların müziği şekillendirmesi gibi ben de renklerle resmi şekillendiriyorum” diyen Miro’nun sulu boyalar, baskı resimler, çizimler, kolajlar, mektuplar ve seramikten oluşan litografi ve gravür ağırlıklı sergisini kaçırmayın!

