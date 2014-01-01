Portekiz’in en tanınmış ilk fado sanatçılarından olan Misia, yepyeni albümü ‘Para Amalia’nın dünya turnesi kapsamında 25 Mart’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dinleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

Müziğine Portekiz gitarı dışında farklı enstrümanlar da katan, çağdaş edebiyatçıların dizelerini Fado ile harmanlayarak Fado’ya farklı bir boyut kazandıran Misia’yı Le Monde gazetesi ‘Yeni Fado şarkıcılarına yol açan isim’ olarak tanımlıyor.

Alain Oulman, Carlos Gonçalves, Fontes Rocha, David Mourao Ferreira, Amalia, Afonso Lopes Vieira, Pedro Homem de Mello, Amélia Muge, Tiago Torres da Silva, Mário Cláudio gibi birçok şair ve sanatçı ile çalışan Misia’nın 2 CD'den oluşan “Amalia” albümü, Lisbon'da 2014 yılında Amalia Rodriguez'in vefatının 15. yılında kaydedildi. Misia, 2015 yılı Ekim ayında yayınlanan ‘Para Amalia’ albümünün dünya turnesi kapsamında 25 Mart’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda İstanbul’lu hayranları için söyleyecek.

