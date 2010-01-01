“m¡longa” Zorlu PSM'de!

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Zorlu PSM, Sidi Larbi Cherkaoui’nin hayata geçirdiği tango projesi “m¡longa”yı ağırlamaya hazırlanıyor

“m¡longa” gösterisi, 30 Mayıs Cuma akşamı 20.30’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.



Tiyatroseverlerin 2010 yılında 17. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Budist Shaolin Tapınağı Rahipleri’yle sahneye koyduğu, festivalin en çok ses getiren projesi “Sutra”dan hatırlayacağı Sidi Larbi Cherkaoui, “m¡longa” adlı yeni projesiyle bu sefer tangonun büyülü atmosferini İstanbul’a taşıyacak. Farklı kültürlerde yaşamaya alışkın ve milonga’yla birlikte yeni vatanını “tango” olarak ilan eden Sidi Larbi’nin “m¡longa” projesi, 30 Mayıs Cuma akşamı 20.30’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde olacak.



Londra’da bulunan dünyanın en ünlü dans merkezlerinden Sadler’s Wells yapımı “m¡longa” adını, tango yapanların bir araya gelerek dans ettikleri gecelerden alıyor. Arjantin’e giderek, Buenos Aires’in ünlü Milonga gecelerinde uzun bir araştırma sürecinin ardından “m¡longa”yı hayata geçiren Sidi Larbi geleneksel ve çağdaş dans biçimlerini bir araya getirerek tango alanındaki bilindik kalıpları alt üst ediyor.



Alanında ün yapmış 10 Arjantinli profesyonel tango dansçısına 2 modern dansçının eşlik edeceği 90 dakikalık tango gösterisinde 5 kişilik Arjantinli müzik grubu, besteci Fernando Marzan ile Sidi Larbi’nin uzun zamandır birlikte çalıştığı besteci Szymon Brzóska ile Olga Wojciechowska ve Astor Piazzolla’nın müziklerini seslendirecek.



Özel olarak tasarlanmış dev perdelerden gösteri boyunca Buenos Aires’in sokaklarında çekilmiş görüntülerin dansçılara eşlik edeceği gösterinin sahne tasarımı ve video görüntüleri ise Sidi Larbi’nin diğer projelerinde de büyük beğeni toplayan Eugenio Szwarcer’a ait. Szwarcer, arkada Buenos Aires şehrinin canlandırma görüntüleriyle tango atmosferini ve o duyguyu izleyicilere tekrar yaşatacak.



Projenin sanat danışmanlığını ise “tangonun süperstarı” olarak adlandırılan ve aralarında Sharon Stone, Anthony Quinn ve Robert Duvall gibi isimlerin de olduğu pek çok sanatçıya da tango dersleri veren Nelida Rodriguez de Aure üstleniyor.